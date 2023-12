Botte ai poliziotti, 59enne in manette

Dà in escandescenze e si scaglia contro i poliziotti, arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale un 59enne civitanovese che dovrà anche rispondere di possesso di stupefacente per ritrovamento di cocaina nella sua abitazione. Gli agenti del Commissariato sono intervenuti nel primo pomeriggio di sabato in supporto al personale del 118, nell’appartamento dell’uomo, peraltro già conosciuto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi. La chiamata alla volante era stata fatta per una lite in corso in un condominio e quando gli agenti sono arrivati l’uomo, fuori controllo, ha aggredito gli operatori provocando loro lesioni e costringendoli a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale dove hanno ricevuto una prognosi di alcuni giorni.

Il 59enne è stato bloccato e arrestato e dovrà rispondere dell’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per lui sono stati disposti i domiciliari in attesa dell’udienza di convalida in tribunale. Nella sua abitazione la polizia ha anche effettuato una perquisizione, in ragione del fatto che l’uomo aveva precedenti specifici in materia di stupefacenti ed è stato trovato un piccolo quantitativo di cocaina, motivo per cui è stato denunciato anche per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.