"Botte al pronto soccorso": 52enne finisce sotto processo

Una raffica di botte al personale del pronto soccorso, che voleva dargli un medicinale per tranquillizzarlo. Per questo un 52enne civitanovese è sotto processo, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. L’episodio era avvenuto la sera del 20 novembre 2019. Poco dopo le 21, in ospedale era arrivato l’uomo per il quale era stata chiamata la psichiatra. Mentre la dottoressa valutava l’opportunità di somministrargli una seconda flebo di medicinale al paziente, per tranquillizzarlo, questi, di corporatura piuttosto possente, si era alzato di scatto dal lettino e aveva aggredito due operatori socio sanitari, la dottoressa e un infermiere. Tutti avevano rimediato schiaffi e spintoni, l’infermiere era quello che aveva avuto la peggio, riportando lesioni con 30 giorni di prognosi. Gli altri se l’erano cavata con lividi ed ecchimosi al volto. Il clamore e le voci concitate avevano richiamato gli altri presenti nel reparto, accorsi a dare man forte per bloccare l’uomo fuori controllo. Alla fine al pronto soccorso era arrivata la Volante dal Commissariato, e il civitanovese era stato fermato e ricondotto a più miti consigli. Ieri mattina per lui, difeso dall’avvocato Sergio Marchetti, si è aperto il processo in tribunale a Macerata. Nella prossima udienza, fissata dal giudice Federico Simonelli al 15 giugno, saranno sentiti i primi testimoni dell’accusa, che saranno citati dal pubblico ministero Francesca D’Arienzo. In particolare, in aula sarà ascoltato il personale sanitario in servizio quella sera al pronto soccorso. Anche l’imputato poi potrà dare la sua versione in merito ai fatti di cui è accusato, prima della sentenza. Si era trattato di uno dei numerosi casi di aggressioni al personale sanitario, troppo spesso vittima di reazioni incontrollate da parte di pazienti e familiari.