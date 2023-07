Botte alla compagna e al figlio L’operaio respinge le accuse Il giudice: "Resti in carcere"

di Paola Pagnanelli

Respinge ogni accusa il nigeriano arrestato domenica sera dalla polizia, con l’accusa di aver preso a cinghiate la compagna che aveva respinto i suoi approcci. Ma per ora il tribunale ha disposto che resti in carcere. Gli agenti, chiamati per un violento litigio in corso in un appartamento nella zona Sferisterio, avevano trovato sul pianerottolo una donna con un bimbo di 2 anni in braccio. Lei, con il volto coperto di sangue, urlava disperata e anche il piccolo, con ecchimosi sulla testa, piangeva.

In casa erano state trovate altre tracce di sangue, e così il nigeriano, un 33enne in regola con i documenti che lavora come operaio, era stato arrestato e accusato di violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti in famiglia. Al pronto soccorso la compagna, una 30enne connazionale, aveva riferito che lui le aveva messo le mani addosso, e quando lei l’aveva respinto l’aveva colpita con una cinta; e poiché il bambino era scoppiato in lacrime lo aveva sbattuto a terra. Poi entrambi erano stati cacciati dall’appartamento.

Una versione totalmente diversa ha dato invece il 33enne, difeso dall’avvocato Giorgio De Seriis, nell’udienza di convalida dell’arresto. Ha ammesso la discussione con la compagna, che sarebbe nata perché lei avrebbe speso tutto quello che lui guadagnava o per spese futili per se stessa, che ad esempio avrebbe tre cellulari, o per mandare soldi alla sua famiglia in Nigeria. L’uomo le avrebbe anche chiesto di tornare in Spagna, dove lei ha avuto il permesso, ma lei non se ne sarebbe voluta andare. Per questo avrebbero discusso, ma lui sarebbe sempre rimasto nella sua stanza, mentre lei insisteva perché le aprisse la porta. A ripetute domande del giudice per le indagini preliminari Giovanni Manzoni, il nigeriano ha affermato di non averla affatto cacciata di casa e di aver aperto lui alla polizia, sebbene il verbale dell’arresto dica tutt’altro.

L’uomo ha più volte negato di averla picchiata, anche dopo che il giudice gli ha mostrato le foto fatte dalla polizia alla donna, che al pronto soccorso ha avuto una prognosi di 40 giorni per le lesioni riportate. Alla fine, il giudice Manzoni ha disposto che per ora l’operaio rimanga in carcere, in attesa di concludere le indagini sulla vicenda.