Botte alla moglie incinta, condannato

Avrebbe minacciato la moglie con frasi come "ti faccio a pezzi", "ti sciolgo nell’acido", maltrattandola anche mentre lei era incinta e pure dopo quando era nato il loro bambino. Condannato a tre anni e otto mesi un uomo di 56 anni, residente nell’entroterra. I fatti sarebbero avvenuti a partire da marzo 2022. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Enrico Barbieri, l’uomo, anche ubriaco, avrebbe maltrattato la donna, dopo un periodo di convivenza che sembrava serena. Avrebbe insultato e umiliato continuamente la donna, con parole come "stupida, incapace, incompetente, buona a nulla, sei inutile". L’avrebbe anche minacciata dicendole che la avrebbe ammazzata, le avrebbe dato fuoco, la avrebbe tagliata a pezzi e sciolta nell’acido.

L’uomo avrebbe abusato di alcolici in casa, anche in presenza del figlio minore e si sarebbe rivolto al piccolo con frasi come "ne dovrai prendere di botte quando sarai grande". Avrebbe picchiato la moglie con schiaffi e nel mese di luglio/agosto 2023 la avrebbe fatta cadere a terra, provocandole escoriazioni e lesioni, ma in quella circostanza la vittima non aveva voluto ricorrere alla cure del pronto soccorso. L’uomo avrebbe usato violenza anche nei confronti del fratello di lei. Il 56enne è finito sotto accusa per maltrattamenti nei confronti dei familiari, con l’aggravante di averlo fatto ai danni della donna, incinta, e successivamente alla presenza e ai danni del figlio minore. Ieri in tribunale a Macerata l’uomo, difeso dall’avvocato Silvia Vigoni, è stato condannato dal giudice Giovanni Manzoni a tre anni e otto mesi. La donna, che si è costituita parte civile, è assistita dall’avvocato Mirela Mulaj.