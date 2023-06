Botte da orbi a due pakistani al River Village

di Giorgio Giannaccini

Due uomini extracomunitari residenti al River Village di Porto Recanati sarebbero stati pestati da un gruppo di ignoti, tant’è che l’episodio ha presto generato sconcerto e paura all’interno del palazzone. I fatti risalgono a quattro giorni fa e avrebbero coinvolto due pakistani, che vivono nel maxi condominio di via Salvo D’Acquisto. Proprio loro sarebbero stati aggrediti e colpiti violentemente da più persone. Ed entrambi, col volto tumefatto, si sono poi recati con mezzi propri al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova. Ma i motivi della contesa sarebbero sconosciuti. Tuttavia, da quanto trapela all’interno del palazzone, il timore generale è che si sia innescata una nuova faida legata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Proprio per tale motivo, in diversi chiedono controlli da parte delle forze dell’ordine. Ma non è un segreto che negli anni scorsi si erano consumate più volte zuffe e scazzottate là dentro, sempre fra soggetti stranieri. Ad esempio, a novembre del 2021, i carabinieri della caserma di Porto Recanati erano intervenuti per sedare due risse avvenute nell’arco di una settimana. In quel frangente, infatti, si erano affrontati due gruppetti di marocchini (più meno sei persone in tutto) che se l’erano date di santa ragione, tirando fuori bastoni e coltelli. Ed erano accorsi pure gli operatori sanitari del 118, visto che qualcuno era rimasto ferito. All’epoca, secondo la ricostruzione dei militari dell’Arma, i motivi della contesa erano legati allo spaccio di droga. Idem ad aprile 2017, quando sei o sette pakistani si erano presi a botte, lanciandosi gli estintori, e due di loro erano stati soccorsi da un’ambulanza. O ancora nel febbraio del 2016: c’era stata una maxi rissa nella quale si erano menati pakistani e tunisini. Ma alla fine tutti si erano dileguati prima dell’arrivo dei militari.