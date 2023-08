Botte da orbi in disco, cinque Daspo urbani

La notte del 4 luglio scatenarono una violenta rissa sul lungomare nord e cinque di loro sono stati identificati dal Nucleo Radiomobile dei carabinieri di Civitanova e raggiunti dal Daspo urbano emesso dal Questore di Macerata che ha disposto l’allontanamento da diversi locali della città per un anno. Provvedimenti scaturiti dalla attività svolta dalla Compagnia dei carabinieri di via Carnia con controlli anche nei locali notturni della movida civitanovese. In due chalet sorpresi due uomini, originari del maceratese, che stavano lavorando come buttafuori pur sprovvisti della licenza. I titolari e i buttafuori sono stati sanzionati con 1.600 euro ciascuno. Sul fronte dell’attività antidroga, a Civitanova un ventunenne residente a Morrovalle è stato segnalato alla Prefettura di Macerata per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Ll ragazzo è stato fermato e perquisito in centro nel pomeriggio di domenica, e trovato in possesso di 2 grammi di hashish. I controlli dei carabinieri hanno interessato tutta la costa e portato anche alla denuncia di un giovane residente nel condominio Hotel House che, nonostante fosse agli arresti domiciliari, è uscito con gli amici e le telecamere della video sorveglianza lo hanno pizzicato sul corso di Porto Recanati in compagnia di suoi coetanei, pertanto risponderà del reato di evasione. Quanto ai controlli alla circolazione stradale, elevate 31 contravvenzioni. Quattro gli automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza: un 40enne della provincia pisana guidava la sua Bmw con tasso pari a 1.17 gl, una 22enne dell’anconetano aveva un tasso di 1.82 gl, una 44enne del fermano era al volante della propria Nissan con un grado alcolemico di 0.89 gl, infine un 37enne dell’entroterra anconetano è stato fermato mentre era alla guida della sua Fiat Panda con un tasso etilico di 0.88 gl. Le patenti sono state state ritirate e trasmesse per i provvedimenti di sospensione.

Invece a Potenza Picena i carabinieri della locale caserma hanno denunciato due coniugi serbi, di 24 e 25 anni, residenti nella provincia di Ancona. Devono rispondere del reato di truffa perché lo scorso aprile avevano pubblicato un annuncio sulla piattaforma Marketplace di Facebook con il quale proponevano la vendita di un sassofono. Un pensionato ottantottenne, del luogo, nonostante il versamento di 155 euro su una carta di pagamento, non ha mai ricevuto lo strumento musicale acquistato.