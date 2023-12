Botte da orbi in piazza, ragazzo preso a calci in testa mentre è a terra

Botte sotto gli occhi dei passanti a Porto Recanati, con un giovane picchiato e colpito ripetutamente alla testa con dei calci. Il fatto risale a venerdì scorso. Stando alle prime ricostruzioni, attorno alle 17, una ragazzina di 15 anni, accompagnata da un amico, avrebbe incontrato in piazzetta delle Erbe un ragazzo del posto, sui vent’anni, che già conosceva e con il quale c’erano stati in passato degli attriti. Per questo, riferiscono alcuni testimoni, la ragazzina si sarebbe diretta verso di lui con fare minaccioso. A quel punto, il 20enne avrebbe perso le staffe, mettendole le mani addosso. In pochi attimi è scattata una vera e propria zuffa, con l’amico della 15enne che avrebbe picchiato pesantemente il 20enne. Non solo, stando sempre a quanto racconta chi ha assistito alla scena, sarebbero venuti sul posto anche alcuni parenti della minorenne. Il giovane sarebbe finito a terra per le botte prese e, nel mentre, qualcuno avrebbe persino sferrato diversi calci sul capo del giovane. Alla fine, è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure del caso al 20enne, per poi portarlo al pronto soccorso.

Giorgio Giannaccini