Botte da orbi tra stranieri in corso Cavour

Botte in corso Cavour: è accaduto venerdì sera, verso le 22.30. Un giovane di origine straniera le avrebbe date di santa ragione a un suo connazionale per motivi ancora tutti da chiarire. Sul posto diversi ragazzi, conoscenti degli altri. Subito si è scatenato il parapiglia, davanti agli occhi allarmati dei passanti che hanno assistito alla scena.

Sono state chiamate immediatamente le forze dell’ordine e i soccorsi: in corso Cavour, all’incirca di fronte alla facoltà di Lettere e lingue, si è fermata l’automedica per prendersi cura del ragazzo pestato, che aveva ferite evidenti sul viso e anche a un braccio. Sul posto si sono portati sia la polizia che i carabinieri per svolgere tutti gli accertamenti del caso e anche per sentire i testimoni. Un paio di ragazzi sono stati ascoltati per cercare di ricostruire nel modo più preciso possibile quanto successo.

I carabinieri, poco più tardi, si sono portati poi anche nella zona di via Roma, dove abiterebbe uno dei ragazzi coinvolti nel parapiglia. Venerdì non erano poche le persone in giro dopo cena, che hanno assistito alla scena. Ora toccherà alle forze dell’ordine cercare di capire con precisione cosa possa aver portato allo scontro tra i giovani e prendere le eventuali misure del caso.

re. ma.