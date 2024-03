Botte e insulti: a processo

Minacciata, picchiata, insultata e costretta persino a prendere un finanziamento per l’ex compagno, nel terrore che lui potesse farle ancora più male o le portasse via i suoi bambini. È quanto avrebbe subito una trentenne ungherese dall’ex fidanzato, un 32enne marocchino. Ieri lui è stato rinviato a giudizio, e sarà processato per le accuse di stalking ed estorsione I fatti da chiarire sarebbero avvenuti tra marzo del 2021 fino a marzo del 2023 tra Montefano e Porto Recanati, dove vivono i due. L’uomo, geloso e possessivo, avrebbe tormentato di continuo la giovane donna, quando lei aveva deciso di lasciarlo. Per spaventarla, le avrebbe detto che le avrebbe portato via i figli che lei aveva avuto da un’altra relazione. Una volta le avrebbe tirato addosso le chiavi dell’auto, un’altra l’avrebbe aggredita con violenza di fronte al figlio di lei, che aveva solo 3 anni. Grazie a questi comportamenti, il nordafricano sarebbe riuscito a convincerla a prendere un finanziamento per cinquemila euro, che poi avrebbe intascato lui. Solo dopo due anni, la donna aveva trovato il coraggio di chiedere aiuto, per mettere in salvo se stessa e i figli. Così l’uomo. Ieri, in udienza preliminare, il giudice Daniela Bellesi ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio del pm Francesco Carusi: ora il 32enne dovrà rispondere in tribunale delle imputazioni di atti persecutori ed estorsione.