Botte e insulti alla compagna. Il tribunale lo condanna a due anni

Prende a schiaffi, calci e pugni la sua compagna e mamma dei suoi bambini per gelosia. E arriva al punto di tagliarle con un coltellino l’avambraccio, al culmine dell’ennesima scenata. Per questo ieri in tribunale a Macerata un uomo che vive a Recanati è stato condannato a due anni di reclusione, per il reato di maltrattamenti in famiglia.

I fatti contestati erano avvenuti a Recanat, dal 2017 al dicembre 2020, e poi fino al 29 ottobre 2021. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in udienza dal pubblico ministero Rosanna Buccini, l’uomo aveva maltrattato, con umiliazioni e violenze continue, la compagna. Nel 2019, durante una lite, la aveva colpita al volto con uno schiaffo, spaccandole il labbro e ancora, qualche tempo prima, le aveva fatto un taglio all’avambraccio destro, con un coltellino, per motivi di gelosia, lasciandole una cicatrice di circa quattro centimetri. Prima ancor,a nel 2017, l’aveva presa a calci, pugni e schiaffi arrivando al punto di stringerle le mani al collo per soffocarla. L’aveva sottoposta a violenze psicologiche e umiliazioni dicendole, tra le altre cose, che era una incapace e l’aveva costretta a subire certi atteggiamenti, come il controllo ossessivo del telefono cellulare della donna.

L’uomo aveva continuato a mettere in atto i suoi comportamenti violenti e pericolosi anche a dicembre del 2020, stringendole le mani al collo. Inoltre, in alcune occasioni aveva aggredito verbalmente la compagna, anche i figli, facendoli assistere ai maltrattamenti.

Ieri mattina in tribunale a Macerata, dopo aver ascoltato i testimoni, il collegio dei giudici ha condannato l’imputato a due anni di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla frequentazione di un percorso di recupero. La stessa pena era stata chiesta dal pm Buccini. L’imputato è difeso dall’avvocato Celeste Riera, ieri sostituita dal collega Marco Zallocco (nella foto). La vittima era assistita dall’avvocato Bernadette Verducci.

Chiara Marinelli