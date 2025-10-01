Botte e insulti alla moglie: "Non vedrai più la bimba". Patteggia e torna libero

"Non ti sei vestita bene": pugni, botte e insulti alla giovane moglie, di fronte alla loro bimba di 5 anni, vittima pure lei di maltrattamenti da parte del padre. Sotto accusa un commerciante pakistano di 39 anni.

I fatti che gli vengono contestati sono avvenuti dal 2019 fino a marzo di quest’anno, tra Macerata e Loro Piceno. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in aula dal pubblico ministero Rosanna Buccini, l’uomo avrebbe maltrattato la moglie e la loro bimba. Episodi ripetuti nel tempo di botte, insulti e umiliazioni. Il giorno di Natale dell’anno scorso, l’uomo avrebbe sferrato pugni sulla schiena e sulla testa della moglie, di fronte alla figlia, perché, a suo dire, non si sarebbe vestita bene. Per mesi la donna si sarebbe sentita dire che era "una buona a nulla e una cattiva madre". Nel febbraio di quest’anno la donna sarebbe stata colpita con dei pugni sulla testa da parte del marito, anche in questo caso di fronte alla bambina, e sarebbe stata obbligata a pulire il pavimento con la forza. In una occasione il commerciante avrebbe afferrato la figlia per i capelli, buttandola sul pavimento. Questo episodio di violenza era avvenuto il 28 febbraio scorso e, mentre la moglie urlava chiedendo aiuto, l’uomo le avrebbe chiuso la bocca dicendole che se avesse chiamato i soccorsi sarebbe fuggito in Pakistan con la loro bambina. Poi avrebbe chiuso la moglie dentro casa. Anni di umiliazioni, di maltrattamenti e di paura quelli vissuti dalla giovane moglie, minacciata anche di non rivedere mai più la figlia.

Dopo la denuncia da parte della donna, per l’uomo erano scattate le misure del braccialetto elettronico e dell’allontanamento dalla casa familiare, mentre la donna e la bambina erano state portate in una struttura protetta, dove vivono attualmente. Ieri in tribunale a Macerata, davanti al giudice Giovanni Manzoni, il pakistano, che è difeso dall’avvocato Gianluca Gattari, ha patteggiato un anno e quattro mesi di reclusione, con pena sospesa e revoca delle misure nei suoi confronti. La moglie era parte civile con gli avvocati Alessio Silvi (nella foto), Gianluca Di Cola e Valeria Capponi.

Chiara Marinelli