Botte e minacce ai genitori: 26enne arrestato

Si sarebbe reso protagonista di una serie di gravi maltrattamenti in famiglia, con continui episodi di minacce e aggressioni avvenuti tra l’estate e gennaio contro i propri genitori, nella loro casa a Porto Recanati. Per questo motivo è finito in manette un tunisino di 26 anni, residente in città, ma che da pochissimo tempo si era trasferito in Lombardia. Ad arrestarlo i carabinieri della caserma di Porto Recanati che martedì, alle prime luci dell’alba, lo hanno rintracciato in provincia di Pavia mentre si stava recando a lavoro. Secondo le indagini condotte dai militari dell’Arma, a luglio il 26enne avrebbe cominciato a più riprese ad alzare le mani verso i suoi genitori, in modo decisamente violento e per futili motivi.

E tutto ciò sarebbe andato avanti fino a inizio gennaio, quando la situazione sarebbe degenerata nell’ennesima e pesante aggressione nei confronti del padre e della madre, all’interno della loro abitazione a Porto Recanati.

Tant’è che pochi giorni dopo, più precisamente il 13 gennaio, era stato inflitto al giovane la misura cautelare del divieto di avvicinamento e di allontanamento dalla casa familiare, come disposto dal gip del tribunale di Macerata. E così lui si era spostato negli ultimi tempi a Voghera (in provincia di Pavia), appoggiandosi nella casa di alcuni suoi amici connazionali e trovando lavoro in una ditta.

Tuttavia, appena pochi giorni fa, la Procura di Macerata ha deciso di far scattare sul 26enne anche un ordine di custodia cautelare in carcere, a seguito di tutti gli elementi che sono stati raccolti dai militari dell’Arma contro il giovane. Perciò martedì mattina, nel momento in cui si apprestava a iniziare il proprio turno di lavoro, il giovane è stato raggiunto da una pattuglia dei carabinieri della caserma di Porto Recanati, arrivata insieme ai colleghi della stazione di Verretto.

Una volta bloccato e, dopo le formalità di rito, il 26enne è stato condotto al carcere di Voghera, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Adesso, dovrà rispondere delle accuse che pendono a suo carico, e cioè di lesioni personali aggravate e di minacce rivolte ai genitori.