Botte e minacce alla ex fidanzata. Patteggia un anno e otto mesi

Non accetta la fine della loro relazione e aggredisce la fidanzatina, all’epoca dei fatti minorenne. Sotto accusa per stalking è finito un civitanovese di 23 anni. Ieri in tribunale a Macerata, davanti al giudice Andrea Belli, il giovane ha patteggiato un anno e otto mesi.

I fatti di cui era accusato erano avvenuti da maggio 2021. Secondo l’accusa, sostenuta dal pubblico ministero Raffaela Zuccarini, il 23enne aveva minacciato e molestato con comportamenti vessatori e violenti la sua ex fidanzata, perché non accettava il fatto che lei avesse deciso di lasciarlo. In un’occasione, la sera del 27 maggio 2023, il ragazzo aveva raggiunto la sua ex in un locale, urlandole contro e prendendole il cellulare di mano, lanciandoglielo addosso e colpendola a una mano. Le aveva anche tirato i capelli, strappandole una ciocca, e l’aveva colpita con calci e pugni, procurandole lesioni giudicate guaribili in 21 giorni.

Nonostante avesse ricevuto l’ammonimento del questore, il 3 giugno 2023 il ragazzo si era di nuovo avvicinato a lei mentre era con il suo gruppo di amici nei pressi di un bar, facendole segno di volerle parlare. Poi, dopo aver scaraventato con forza contro un tavolo il cellulare della ragazzina, l’aveva afferrata per il collo e per i capelli. Il primo luglio, le aveva urlato insulti, poi l’aveva obbligata a sedersi a terra, continuando a offenderla. L’aveva afferrata per il collo, urlandole "ti ammazzo", poi l’aveva colpita con una mano al volto, facendole sanguinare il naso. Ieri dunqe in tribunale, il 23enne ha deciso di chiudere tutto con un patteggiamento.

Chiara Marinelli