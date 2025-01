Botte e minacce alla fidanzata 17enne

Botte, scenate di gelosia e minacce alla giovane fidanzata, a processo un ragazzo. All’epoca dei fatti lei aveva appena 17 anni, lui 18. "Voglio vedere come piangi quando vedrai tuo nonno impiccato a testa in giù": queste alcune delle frasi minacciose che il ragazzo avrebbe rivolto alla sua fidanzata, all’epoca dei fatti diciassettenne, di Porto Recanati, con la quale era legato sentimentalmente. Tutto era cominciato nel mese di luglio 2021 dopo che i due giovani si erano conosciuti online e si erano messi insieme. Il ragazzo era solito frequentare anche la casa di lei e aveva avuto modo di conoscere i suoi familiari.

Per i primi mesi tutto sembrava tranquillo, poi il ragazzo avrebbe cominciato a manifestare atteggiamenti violenti nei confronti di lei. Alla fine la giovane aveva deciso di chiudere la loro relazione. Il ragazzo è imputato per il reato di stalking. Secondo l’accusa, sostenuta in aula dal pm Lorenzo Pacini, lui la avrebbe picchiata in diverse occasioni. In un caso le avrebbe procurato un ematoma, colpendola ad un braccio. Poi la avrebbe ferita alla mano sinistra e, ancora, la avrebbe picchiata e tirata per i capelli. Le avrebbe anche vietato di frequentare nuove persone e di vedere le sue amiche. Avrebbe anche minacciato di morte lei e i suoi familiari, in particolare la madre, dicendo che avrebbe dato fuoco all’attività commerciale della signora e di sua figlia e che avrebbe compiuti atti di autolesionismo se la giovane si fosse decisa a lasciarlo. Tanti i messaggi carichi di odio, dal contenuto minaccioso e violento, che la diciassettenne avrebbe ricevuto da parte di lui, che avrebbe perfino preteso che la fidanzatina lo risarcisse di 1.270 euro, soldi a detta di lui spesi per fare l’abbonamento del treno per andare da lei. I familiari della giovane, alla fine, avevano deciso di sporgere denuncia ai carabinieri.

La vicenda era cominciata nel mese di dicembre 2021 ed era andata avanti fino alla fine di aprile 2022. Ora il ragazzo è finito sotto accusa per stalking. Ieri in tribunale a Macerata, davanti al giudice Federico Simonelli, sono state sentite, tra gli altri, la giovane vittima e sua madre. L’imputato, che contesta le accuse, è difeso dall’avvocato Vanni Vecchioli.