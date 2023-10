Botte e minacce alla figlia 14enne. Condannata a un anno e 4 mesi

Minacce, insulti e botte: questo subiva una ragazzina da parte di sua madre. Ma ieri la donna è stata condannata a un anno e quattro mesi di reclusione, per quanto avvenuto all’interno di una dinamica familiare altamente disfunzionale. La vicenda finita al centro del processo è avvenuta a Montecassiano dal 2016 al 2018. All’interno di una separazione tra coniugi molto conflittuale, erano maturati anche i maltrattamenti alla figlia, all’epoca 14enne.

La ragazzina infatti subiva in casa continui insulti e minacce, e spesso veniva anche picchiata dalla madre. In una occasione, la situazione era precipitata: la donna aveva infatti aggredito con grande violenza la figlia, afferrandola e facendola cadere a terra. Poi l’aveva presa a calci al costato e ai fianchi, e tutto questo continuando a coprirla di insulti e denigrazioni, sostenendo tra le altre cose che la figlia fosse "nata per rovinarle la vita".

Ma a quel punto, disperata e preoccupata, la ragazzina era andata a vivere dal padre e l’aveva denunciata per il reato di maltrattamenti in famiglia. Ieri dunque si è chiuso il processo. Dopo aver ascoltato diversi testimoni nelle udienze precedenti, il pubblico ministero ha chiesto la condanna dell’imputata alla pena di un anno e quattro mesi. E il giudice Francesca Preziosi ha condiviso le sue conclusioni, imponendo la pena chiesta dal pm.

Ora la donna potrà comunque fare appello, per far valere la sua versione dei fatti e respingere l’accusa. La figlia non si era costituita come parte civile al processo.