Botte e minacce alla figlia. Genitori patteggiano

Minacciata di morte e picchiata dai genitori, una ragazzina era arrivata a compiere atti di autolesionismo, e quando il padre e la madre lo avevano scoperto si erano augurati che lei morisse. Accusati di maltrattamenti, i due hanno patteggiato la pena, ma ora dovranno fare un percorso psicologico per capire la disfunzionalità dei loro comportamenti. La vicenda è avvenuta a Cingoli dal 2018 al 2022. A denunciare i genitori era stata una ragazzina di origini nordafricane, che aveva chiesto aiuto alla psicologa della scuola. La giovane era trattata senza affetto e punita con severità, anche con i pugni. Da qui erano nati i problemi di autolesionismo e i pensieri suicidi. A 13-14 anni, le era consentito di andare solo a scuola e al supermercato senza accompagnamento, e così non le era possibile vedere le amiche o tenersi in contatto con loro tramite il telefono, anche perché i genitori le limitavano l’accesso a internet. Quando aveva scoperto i tagli sulle braccia della figlia, la madre le aveva detto di tagliarsi le vene. E quando aveva visto un tatuaggio temporaneo sullo sterno, il padre l’aveva presa a pugni in faccia. La ragazzina non poteva andare da una vicina, se non voleva essere punita con gli schiaffi. La giovane aveva raccontato che una volta il padre l’aveva schiaffeggiata solo perché si era sciolta i capelli. Vietato togliersi il velo, altrimenti i genitori minacciavano di non mandarla più a scuola, e quando lei aveva provato a chiederlo di nuovo la risposta era stata che le avrebbero sputato in faccia e l’avrebbero chiusa in una stanza, portandole il cibo come se fosse un cane. Il ritrovamento di una scheda per il cellulare, con cui lei parlava con un ragazzo in Marocco, aveva fatto scattare il blocco a tutti i social e alle mail. Alle sue richieste di vedere le amiche, rispondevano: "ti seppellisco viva". Persino alla scuola, che li aveva chiamati per parlare del malessere della studentessa, i genitori avrebbero detto che avrebbero accettato la sua morte, e che avrebbero finto che non fosse mai esistita. In tribunale, il padre della ragazzina ha negato quanto raccontato dalla figlia, assicurando che erano solo contrasti dovuti alla voglia di indipendenza della ragazzina. Ma alla fine con l’avvocato Laura Mariani hanno scelto di patteggiare la pena, concordata ieri con il pm Enrico Riccioni a un anno e quattro mesi di reclusione. La pena è sospesa, purché i due facciano un percorso terapeutico che li aiuti a superare alcune difficoltà. La ragazzina, che intanto è divenuta maggiorenne, non si è costituita parte civile e nel frattempo ha anche recuperato un rapporto civile con la famiglia.