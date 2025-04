Botte e minacce nel cantiere

Due muratori litigano nel cantiere, uno colpisce l’altro con un tubo di ferro. Ora i carabinieri di Camerino hanno denunciato due muratori egiziani, di 36 e di 40 anni, residenti a Milano, per lesioni e minaccia grave. I due, che lavorano nello stesso cantiere post sisma a Camerino, avrebbero cominciato a litigare. Un’accesa discussione degenerata in un episodio di violenza. Il 36enne, infatti, avrebbe colpito con un tubo di ferro l’altro. L’uomo è stato portato in ospedale a Camerino, dove ha avuto una prognosi di 30 giorni. Il 40enne avrebbe, invece, brandito un coltello verso il 36enne. Dunque uno è stato denunciato per lesioni, l’altro per minaccia.