Botte e pugni tra studenti. Uno finisce all’ospedale

Una lite fra due studenti quindicenni fa scattare un provvedimento di sospensione da parte della dirigente scolastica e la segnalazione dei carabinieri di Recanati di quanto avvenuto alla Procura dei minorenni per i relativi provvedimenti. L’increscioso episodio è avvenuto venerdì pomeriggio al rientro di una prima classe dell’Ipsia di Recanati da una visita aziendale in una ditta di Castelfidardo. Il pullman, con a bordo la classe, ha fatto sosta davanti la pensilina in via Nazario Sauro, poco distante dall’Istituto scolastico dell’Itis Mattei dove ha sede anche la sezione dell’Ipsia. Gli studenti, una volta scesi, si sono diretti verso la scuola attraversando il sottopasso che collega il quartiere di Villa Teresa con quello di Fonti san Lorenzo.

È stato in quel breve tratto di strada che i due studenti, i cui animi molto probabilmente erano già surriscaldati da precedenti scaramucce verbali, causate, come capita spesso, da futili motivi, sono venuti alle mani dando vita ad una lite a suon di calci e pugni sotto gli occhi attoniti dei loro compagni di classe e degli insegnanti che li accompagnavano. Ci sarebbe anche chi, con il proprio cellulare, avrebbe immortalato la lite con un video subito messo in rete. Uno dei due contendenti ha avuto la peggio riportando una lesione per la quale è stato necessario il ricorso alle cure mediche uscendone con un referto di 5 giorni di prognosi. Essendo avvenuto l’episodio al rientro di una visita didattica in un’azienda del territorio e, quindi, in orario scolastico la dirigente non ha potuto far altro che applicare con severità il provvedimento sanzionatorio nei confronti degli studenti che si è tradotto in una sospensione per alcuni giorni dall’attività scolastica. Nel frattempo sono state convocate le rispettive famiglie per informarle di quanto accaduto e dei motivi del provvedimento. Pur non essendoci una denuncia di parte, i carabinieri sono intervenuti d’ufficio, trattandosi di minorenni, avviando subito tutti gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Ora si dovrà valutare anche il comportamento dei compagni di classe degli studenti e capire se si sono limitati ad assistere alla lite o si sono, in qualche modo, prodigati per porre fine allo scontro. Purtroppo la cronaca a livello nazionale ci dice che non sono rari episodi di violenza all’interno di edifici scolastici e di gravi atteggiamenti di maleducazione anche nei confronti dei docenti. Le famiglie sono chiamate dalle autorità scolastiche e dagli addetti all’ordine pubblico a svolgere un ruolo più attivo e attento nei confronti dei propri figli, anche se simili atteggiamenti sono spesso frutto di profondi disagi.