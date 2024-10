Botte e umiliazioni a moglie, suocera e figli. Condannato a tre anni e mezzo di carcere

Maltrattava la moglie e la suocera malata davanti ai tre bambini, impedendo ai figli di andare a scuola e costringendoli a dormire per terra. Picchiava e tormentava l’anziana lasciandola al buio, staccandole il respiratore dell’ossigeno e tirandole addosso addirittura l’acqua bollente. Il giudice Domenico Potetti (nella foto), l’altro ieri, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Francesca D’Arienzo, ha condannato a tre anni e mezzo di reclusione un abruzzese di 52 anni, residente in un piccolo centro dell’Alto Maceratese.

Tutto era cominciato quando la moglie dell’uomo aveva deciso di denunciare i maltrattamenti che lei, sua madre e i suoi figli erano stati costretti a subire a cause del comportamento violento e fuori controllo, dovuto anche all’uso di cocaina, da parte del marito. La madre della donna, negli anni, sin dall’inizio del rapporto tra i due, aveva sempre cercato di aiutare la coppia, finanziando l’apertura di attività di bar e ristorazione intestate alla figlia e vendendo poi, in un secondo momento, immobili di sua proprietà. Ma il marito della figlia, puntualmente, secondo l’accusa, sperperava tutti i soldi per acquistare cocaina. E nel frattempo, tra le mura domestiche, picchiava e maltrattava la madre dei suoi tre figli, arrivando in un’occasione a romperle il naso e a colpirla a una caviglia con un mattarello; sempre in quella circostanza aveva scaraventato a terra sul terrazzo la suocera, di fronte ai bambini, dopo averla picchiata con una cinghia. L’anziana si era poi ammalata e, costretta a letto, aveva continuato a subire maltrattamenti da parte dell’uomo, che le chiedeva insistentemente soldi fino a quando, qualche anno più tardi, l’anziana era morta.

"Ti uccido, ti faccio fare la fine della bastarda di tua madre" avrebbe detto una volta alla moglie, che doveva sopportare anche continue irruzioni da parte del marito nel posto di lavoro. Ai suoi figli non permetteva una vita normale, negando loro di andare alle feste di compleanno e alle gite scolastiche, secondo quanto sostenuto dall’accusa, e anche alle lezioni, costringendo i due figli più grandi a restare a casa, il sabato mattina, per badare al fratellino più piccolo. In un caso, di fronte ai figli, si era puntato un coltello sulla pancia e aveva nascosto una corda nell’armadio per costringere i figli a non allontanarsi da casa altrimenti si sarebbe impiccato. L’abruzzese dovrà anche risarcire la donna e i figli, parti civili con l’avvocato Anna Maria Recchi.

Chiara Marinelli