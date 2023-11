Botte fuori dalla scuola, bimbo di nove anni prende a pugni coetaneo

Un bambino di nove anni sarebbe stato aggredito all’uscita di scuola da un suo coetaneo, che gli avrebbe sferrato un pugno in faccia, al culmine di un’accesa discussione nata tra i due per futili motivi. A seguito dell’episodio di violenza, i genitori del minorenne si sono rivolti ai carabinieri della caserma di Porto Recanati. Il fatto è successo nella tarda mattinata di venerdì, davanti all’ingresso della scuola elementare dell’istituto comprensivo Medi. Secondo una prima ricostruzione, il bambino di nove anni stava uscendo dall’edificio di via Alighieri, insieme con i compagni di classe. A un certo punto, però, è nato un diverbio con il suo coetaneo, che gli avrebbe chiesto dei pennarelli. Tuttavia lui avrebbe risposto "no" in modo alquanto deciso e seccato, allora l’altro avrebbe alzato le mani, sferrandogli un violento colpo sul viso e spaccandogli così una stanghetta degli occhiali.

Immediatamente sono arrivate le insegnanti, che hanno separato i due e informato la dirigenza scolastica. Tant’è che sul posto sono arrivati i rispettivi genitori, che hanno appreso dalle docenti cosa fosse appena successo tra i loro figli. Inoltre il bambino di nove anni, che aveva ricevuto il pugno, è stato soccorso con del ghiaccio perché aveva la faccia gonfia. Forse la faccenda non finirà qua. I suoi genitori infatti dopo l’accaduto si sono poi recati nella caserma dei carabinieri di Porto Recanati, segnalando quanto successo. E ora decideranno se prendere provvedimenti, tra cui depositare una querela per quanto avvenuto.