Botte in strada tra familiari, condannati cognata e marito

Un uomo era stato picchiato per strada dalla cognata e dal marito di lei. Per questo i due ieri sono stati condannati. Il fatto era successo nel pomeriggio del 7 maggio 2018. Mentre camminava in viale Matteotti a Civitanova, un campano residente in città si era sentito afferrare per il collo da qualcuno, che lo teneva bloccato cercando di colpirlo con un cacciavite. Poco dopo era arrivata una donna, che aveva iniziato a bloccarlo. Mentre tentava di divincolarsi e parare i colpi, l’aggredito aveva riconosciuto subito i due: si trattava di Giovanna Sannino, sorella della sua ex moglie, e del marito di lei Raffaele Miranda, tutti originari di Napoli. Miranda in particolare si era messo a urlare "Ti devo uccidere, anche se dovrò farmi venti anni di galera mi devo togliere questo sfizio".

Un carabiniere in borghese, l’appuntato Leone, era intervenuto per difendere il pestato, ma i due avevano comunque continuato a infierire fino a quando non erano stati bloccati. Ai carabinieri poi l’uomo – che aveva riportato 25 giorni di prognosi per le fratture riportate al viso, al torace e alla schiena – aveva riferito di aver subito altre aggressioni del genere da parte dei parenti della ex moglie, per alcuni contrasti che erano piuttosto sentiti in famiglia.

Ieri mattina per la coppia si è chiuso il processo, in tribunale a Macerata. Il pubblico ministero Francesca D’Arienzo ha chiesto la condanna a un anno per Raffaele Miranda e a nove mesi per Giovanna Sannino. Alla richiesta si è associato l’avvocato Ivan Gori, parte civile con l’avvocato Gabriele Cofanelli per il ferito.

L’avvocato Patrizia Palmieri ha invece ridimensionato l’episodio. Alla fine il giudice Federico Simonelli ha inflitto all’uomo la pena di sette mesi di reclusione, senza sospensione condizionale della pena, e alla moglie sei mesi con la condizionale.

p. p.