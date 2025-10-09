Botte tra tifosi allo stadio. A giudizio pure un calciatore

Botte allo stadio durante la partita di calcio: sotto accusa quattro uomini, tra cui l’attaccante della Jesina, ex della Maceratese, Gabriele Tittarelli. L’episodio contestato era avvenuto il 28 gennaio 2023, nel campo sportivo di Montefano. Secondo l’accusa, sostenuta ieri in aula dal pm Francesca D’Arienzo, Gabriele Tittarelli, 31 anni, il padre Emanuele Tittarelli, 54 anni, e il cugino Alessandro Tittarelli, 28 anni, tutti e tre residenti a Cingoli, tifosi della Cingolana, mentre era in corso la partita tra le squadre Appignanese e Cingolana, durante una lite sugli spalti, all’inizio del secondo tempo, in concorso tra di loro, avrebbero colpito con calci e pugni Fabio Poloni, 46enne di Appignano, provocandogli delle fratture. Il 46enne era andato al pronto soccorso di San Severino e gli erano stati dati inizialmente dieci giorni di prognosi, poi altri venti dal medico curante e, infine, altri trenta giorni di prognosi dopo una visita ortopedica. Ai tre, per questo, viene contestato il reato di lesioni. Ancora secondo l’accusa, Alessandro Tittarelli, mentre si allontanava dalla tribuna, avrebbe colpito con un pugno la Ford Fiesta di una donna, danneggiando lo specchietto retrovisore destro. Per questo gli viene contestato il reato di danneggiamento. Infine, Poloni è accusato di aver colpito con un pugno alla mandibola Gabriele Tittarelli, provocandogli un trauma e delle escoriazioni: per il calciatore sette giorni di prognosi.

Ieri in tribunale a Macerata, davanti al giudice Domenico Potetti, si è svolta l’udienza predibattimentale. I tre Tittarelli sono difesi dall’avvocato Luca Pascucci, ieri sostituito dal legale Martina Mogetta. Poloni è difeso dall’avvocato Raffaele Delle Fave, che ieri ha prodotto una documentazione per attestare che "venti ore dopo il fatto il calciatore aveva già preso parte ad un match" ha spiegato l’avvocato. Il giudice ha disposto la prosecuzione del giudizio, il 16 giugno, davanti al giudice Andrea Belli. Poloni e Gabriele Tittarelli, oltre ad essere imputati, si sono costituiti parte civile.