Botticelli da maggioranza bulgara Confermato al 95%: "Che gioia"

Ha vinto con una maggioranza bulgara Sandro Botticelli, sindaco uscente di Gagliole e riconfermato per il bis. Una vittoria su cui c’erano pochi dubbi in effetti, anche se non ci si aspettava che fosse così schiacciante. Ha toccato infatti quasi il 95% (94,85), mentre lo sfidante, Giulio Zamparini si è fermato a soli 15 consensi. Una vittoria straripante che conferma lo stesso Botticelli: "Questo successo non era inatteso, di certo non ci aspettavamo di queste dimensioni. Riscontro della cittadinanza c’è stato, pensiamo che il lavoro di questi cinque anni sia stato buono ed evidentemente è stato apprezzato". Su 756 aventi diritto al voto, solo 307 si sono recati alle urne (40,61%, 49,79% cinque anni fa). Di questi, 276 hanno scelto Botticelli e la sua squadra. Di seguito le preferenze espresse per i componenti della sua lista "Siamo Gagliole": Fabio Aquila 26, Laura Grespini 11, Erika Vitanzi 19, Rita Lini 4, Mauro Orazi 11, Leandro Magnapane 46, Valerio Venanzio Strappaveccia 40, Paolo Piatanesi 46, Matteo Falzetti 43, Rebecca Ciciani 6. Per la lista Gagliole Unito con Zamparini candidato sindaco, hanno votato in 15: Giovanni Bartocci ha avuto una preferenza, Maurizio Della Mora 2, Catia Eliana Gentilucci 3. Nessun voto invece per Pietro Mosciatti, Gabriele Negroni, Franca Passarelli, Antonio Riganelli, Stefania Simoncini e Annalisa Talpacci. Dodici schede sono state decretate nulle e quattro sono state quelle bianche. "Ora – commenta infine Botticelli – abbiamo ancora più grinta e voglia di andare avanti e portare a termine il lavoro iniziato".

Gaia Gennaretti