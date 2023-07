Bottigliate e pugni, maxi rissa a Fontespina

di Lorena Cellini

Mega rissa su lungomare nord, coinvolti una ventina di soggetti, prevalentemente stranieri. L’altra notte il caos sul litorale di Fontespina, all’altezza del bar Bambu, dove si era svolto un evento a tema. Intorno alle 4.30 è scoppiato il finimondo. Sulle cause stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Civitanova. Però, prima del loro arrivo, c’è stato un fuggi fuggi generale. Non risultano feriti e nemmeno nessuna denuncia presentata per quello che è accaduto. Però quanto registrato dalle telecamere di videosorveglianza comunali è stato acquisito dagli inquirenti che le stanno visionando, verificando la possibilità di effettuare identificazioni attraverso immagini che mostrano la violenza dei pestaggi. I protagonisti della rissa si sono infatti picchiati selvaggiamente, dandosi pugni e calci, e maneggiando in qualche caso bottiglie spaccate. Qualcuno ha anche divelto oggetti contundenti dall’area del cantiere della ciclovia adriatica, antistante il locale, e li ha usati per aggredire. Minuti di violenza e poi la fuga prima dell’arrivo della pattuglia dei carabinieri, che hanno trovato a terra i resti della rissa, soprattutto cocci delle bottiglie rotte, ma nessuno dei protagonisti. Un’altra rissa si è verificata intono alle tre della notte tra lunedì e martedì, in un locale dove tutto è cominciato per la litigata tra due ragazzi. Quello che ha avuto la peggio si è allontanato per poi tornare subito dopo, accompagnato da alcuni amici, per regolare i conti con il rivale e nella scazzottata che è seguita ci ha rimesso la titolare del locale, che nel tentativo di sedare la rissa ha preso una sediata in testa. Episodi violenti in serie nelle notti civitanovesi, ai quali si aggiungono i fatti di sabato scorso con le cronache della ‘mala movida’ che hanno raccontato di una sassaiola contro lo chalet Antonio Numero 1, sul lungomare sud, dove decine di giovanissimi hanno cominciato a tirare sassi contro lo stabilimento balneare per aver ricevuto il rifiuto ad entrare ad un evento organizzato all’interno e costringendo i titolari del locale ad evacuare lo chalet per tutelare la sicurezza dei clienti.