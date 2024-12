Bottiglie incendiarie sullo Shada. Domato un principio di incendio

Un paio di bottigliette con all’interno liquido infiammabile, fatte artigianalmente, lanciate in più punti dentro la recinzione dello Shada, chiuso in attesa di riaprire con la stagione estiva. Sono in corso le indagini dei carabinieri per fare luce su quanto avvenuto alle 4.50 di ieri. Un pescatore si è accorto che dal locale del lungomare Piermanni si vedevano fuoco e fumo. Così ha chiamato i pompieri. Sul posto sono intervenuti due mezzi dal distaccamento di via Moro. Una volta arrivati, i vigili del fuoco hanno domato le fiamme, che erano in realtà basse e circoscritte.

Si è trattato, infatti, di un principio di incendio che ha provato danni di lieve entità. Le fiamme hanno interessato solo la parte esterna del locale, danneggiando una recinzione sul lato est e la copertura all’interno in pvc. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Civitanova, chiamati a fare luce sulla vicenda.

Sono state rinvenute, infatti, un paio di bottigliette con il liquido infiammabile dentro: bottigliette incendiarie realizzate artigianalmente. Due persone, nelle vicinanza, sarebbero state immortalate dai filmati delle telecamere. Poi il fuoco. "Quando ho ricevuto la chiamata per un attimo mi sono spaventato, ma il locale praticamente non ha subito danni – ha detto Aldo Ascani (nella foto), proprietario con la sua famiglia dello Shada –. Il locale è chiuso da tempo, quindi ritengo si tratti più che altro di una bravata. Spesso qualcuno va a bivaccare nelle vicinanze. Non vedo altre motivazioni. Saranno, comunque, le indagini a chiarirlo: abbiamo consegnato ai carabinieri i filmati delle telecamere".

Chiara Marinelli