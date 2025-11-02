L’importanza delle fasce

Macerata
Bottiglie vuote e rifiuti nel parco. L'alba del degrado dopo la movida
2 nov 2025
LORENA CELLINI
Cronaca
Bottiglie vuote e rifiuti nel parco. L’alba del degrado dopo la movida

Proteste dei residenti nella zona di piazza Abba: gli episodi si ripetono nonostante il divieto di bere negli spazi pubblici.

Una delle panchine del parco in piazza Abba con i rifiuti abbandonati

Tredici bottiglie di gin vuote lasciate sull’erba del parco di piazza Abba. Questo ieri mattina il panorama che si sono trovati davanti i primi frequentatori dello spazio verde. Non solo bottiglie, ma anche lattine, bicchieri di carta, sporcizia di vario genere attorno alle panchine. Il solito sudiciume che lasciano in eredità a chi arriva al mattino i gruppetti che frequentano quello spazio nelle ore notturne, e spesso si tratta di giovanissimi. Non è la prima volta, non sarà l’ultima. Ogni fine settimana si ripropone la stessa storia, con le proteste dei cittadini che forse raggiungono, forse no, i piani alti di Palazzo Sforza dove chi parla di decoro urbano farebbe bene a chiedere una maggiore vigilanza in questo parco. Non solo per agire rispetto alla sporcizia che lasciano i maleducati, ma perché quei maleducati sono spesso adolescenti o poco più che maggiorenni, che si riempiono di alcol e si ubriacano e questo è semmai il problema più grande, e urgente, da combattere.

Non lo si fa solo con i controlli, è evidente, ma già far applicare l’ordinanza comunale – chiesta a suo tempo dalla prefettura – che vieta di bere in luoghi pubblici di notte sarebbe un passo avanti. Altrimenti ogni fine settimana ci si ritrova a fare i conti con lo stesso effetto discarica e gli stessi cittadini volenterosi, che ogni volta ripuliscono l’immondizia, dimostrandosi, loro sì, veri custodi del decoro urbano.

