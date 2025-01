Bottolo su Keita: "Fargli fare 20 punti significa limitarlo"

Due attaccanti a disposizione di coach Medei hanno parlato alla vigilia. Così l’opposto Adis Lagumdzija: "Con Keita così, Verona è una squadra molto pericolosa anche in trasferta. Siamo imbattuti in casa e non abbiamo intenzione di fermarci, anzi lottiamo per guadagnare le prime posizioni. Dopo avere rotto il tabù dei quarti di Coppa Italia abbiamo la testa più libera, ma sappiamo che sarà una sfida dura. Confido nel prezioso aiuto dei tifosi". La versione dello schiacciatore Mattia Bottolo, ultimamente in progressione anche nella fase di ricezione: "Verona è in forma, come dimostra l’approdo alla final four. Prevedo una sfida punto a punto con i nostri dirimpettai in classifica. Non bisogna abbassare né i ritmi né la guardia. L’orario delle 15.20? Si sentirà la differenza rispetto al consueto approccio, ma è già capitato, non penso che comporti problemi. Keita? Anche fargli fare 20 punti significa limitarlo. Non ci concentreremo solo su di lui, Verona è una bella squadra".