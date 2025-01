Bottolo super,. Loeppky da applausi

Chinenyeze 6,5: il centrale si becca 2 muri subito nei primi scambi, poi migliora terminando in doppia cifra: 10 punti col 50%.

Loeppky 7,5: Bottolo gli sottrae il titolo di migliore della sfida, ma la partita dello schiacciatore è da applausi. Azzeccata la mossa di Medei di puntare su lui e non su Nikolov che forse avrebbe faticato in ricezione. Per lui 14 punti col 63%.

Boninfante 7: cerca di mettere in partita i centrali dopo errori, per ridare fiducia, forse insiste troppo su Lagumdzija (38 palloni, 24 per Bottolo e 19 per Loeppky) però il baby funziona a dovere. Lucido nei momenti clou.

Lagumdzija 5: inizia sottotono e non va, chiudendo con 18 punti ma con il 39% d’attacco e 5 errori su 14 servizi. Riesce a buttarla giù solo con lungo linea, trova sempre difese su diagonali spesso non potenti come quelli di Herrera. Medei comunque lo tiene anche perchè resta sempre nella gara con insolite, generose, difese.

Podrascanin 5,5: dura poco la partita dell’ex, tolto dopo un set e mezzo senza acuti e anzi 3 punti con 2 errori e ingenuità non da lui.

Bottolo 8: Mvp. Nella rimonta c’è molto di Mattia, magnifico dal secondo set anche oltre i numeri eccellenti. Lo schiacciatore infatti oltre a ricevere con il 68%!, dà l’esempio in difesa e mette a terra i palloni più delicati. Finisce con 20 punti, il 62%, 3 muri e 2 ace.

Balaso 7,5: poco impegnato in ricezione, 15 battute contro le 34 di Bottolo, è sempre perfetto in difesa.

Gargiulo 7: titolare dal secondo set non esce più. Porta energia, con primi tempi che fanno male a rivali e...taraflex. Per il centrale 6 punti con 6/7. Orduna, Bisotto, Poriya e Dirlic ng.

Andrea Scoppa