"Botulino non autorizzato". Dermatologa a processo

Una dermatologa è sotto processo, per aver utilizzato un farmaco con il botulino non autorizzato. I fatti, che sarebbero avvenuti nel settembre del 2021, sono ora al vaglio del tribunale. All’epoca, i carabinieri del Nas fecero un’ispezione al centro medico Blugallery di San Severino. Trovarono tutto in regola, ma in un contenitore di rifiuti notarono delle confezioni di "Meditoxin", un prodotto senza indicazioni in italiano, di provenienza incerta da un paese dell’estremo oriente, e non autorizzato per la vendita e l’utilizzo.

La dermatologa recanatese Carla Cingolani, che aveva affittato uno studio nel centro medico dove esercitare la sua attività, mostrò ai militari le altre cinque confezioni, di cui quattro integre e una parzialmente utilizzata, che teneva nel frigorifero della stanza per la risonanza magnetica. Sebbene tra le prestazioni proposte dal centro medico non ci fossero le iniezioni di botulino, sarebbe emerso che la dottoressa utilizzava quel prodotto per spianare le rughe. Una segretaria, che era stata anche sua paziente, aveva riferito di essersi sottoposta al trattamento, che le era stato proposto dalla stessa Cingolani e che per altro sarebbe stato richiesto da numerosi clienti; con il botulino, avrebbe ridotto le rughe del viso.

Un’infermiera del centro medico poi aveva dichiarato ai carabinieri di aver visto la dermatologa iniettare quella sostanza ai pazienti, in alcune occasioni. Così la professionista è stata accusata per aver impiegato quel medicinale non autorizzato, esponendo i pazienti a possibili rischi. Ieri per lei si è aperto il processo a Macerata. Su richiesta dell’avvocato difensore Donato Attanasio, il giudice Domenico Potetti ha ammesso l’imputata alla procedura della messa alla prova, che consentirà alla dermatologa di chiudere la vicenda con un periodo di volontariato.