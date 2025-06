Bovini al pascolo senza abbeveratoi, parte la diffida

Anche questa estate le aziende agricole di Ussita Paris Giovanni e Paris Costantino diffidano Comune, Regione, prefettura, unione montana, protezione civile "ad adottare con assoluta e non più differibile urgenza tutti i provvedimenti necessari per il ripristino del servizio idrico sull’altopiano di Macereto e sui piani di Pao, compresa la riattivazione delle cisterne e dei fontanili, nonché l’installazione di idonei sistemi di accumulo". Gli allevatori reclamano abbeveratoi per i bovini al pascolo. "Si reiterano con urgenza le istanze già sollevate in merito alla mancanza della fornitura idrica, situazione discriminatoria rispetto ad altre aree pascolive comunali come Frontignano, val di Bove e val di Panico, dove risultano installati abbeveratoi nuovi e regolarmente alimentati da flusso idrico costante – spiega l’avvocato Valeria Passeri, che assiste gli ussitani –. La problematica, già da tempo rappresentata alle istituzioni, permane ininterrottamente dal 2016, senza che siano stati adottati interventi strutturali o provvedimenti efficaci volti a garantire l’approvvigionamento idrico indispensabile per l’abbeveraggio del bestiame al pascolo, nonostante il regolare pagamento dei canoni di affitto al Comune".