"Box allagati e corridoi al buio. E i bambini giocano tra i rifiuti"

Da quando è stata chiusa l’isola ecologica in via Salvo D’Acquisto, si è formata una sorta discarica a cielo aperto sul piazzale dell’Hotel House e spesso i bambini giocano là attorno, tra la sporcizia e i topi. Inoltre nel condominio la situazione è invivibile perché manca la fornitura d’acqua potabile nelle ore notturne, oltre all’illuminazione tra i corridoi dei vari piani". È la protesta di un residente che preferisce rimanere anonimo e vive da diversi anni all’interno dell’Hotel House, il condominio multietnico situato nella zona sud di Porto Recanati.

Stando al suo racconto, la situazione igenico-sanitaria del palazzone sta peggiorando negli ultimi tempi e per questo chiede di intervenire quanto prima. "Innanzitutto c’è tanta preoccupazione per via dei liquami che da anni invadono i garage sotterranei, e anzi ci chiediamo se la stabilità dell’edificio sia stata compromessa o meno – esordisce il residente –. Oltre a questo, gli sgabuzzini dove si trovano i contatori dell’energia elettrica non vengono più chiusi a chiave e capita non poche volte che ci entrino dei ragazzini, i quali rischiano di rimanere folgorati. Come se non bastasse, lungo i corridoi capita di trovare residui di urina e di feci".

Ma le problematiche maggiori, secondo il residente, sono altre. "Qualche mese fa l’amministrazione comunale ha deciso di chiudere l’isola ecologica che si trovava lungo via Salvo D’Acquisto, più o meno all’entrata dell’Hotel House – riprende –. Tuttavia la situazione è peggiorata. Sul retro del piazzale, a poco distanza dalla moschea, è nata una specie di discarica che viene riempita di ingombranti. Malgrado ci siano degli inquilini che cercano di ripulire quel sito, ogni tre giorni la sporcizia ritorna ad accumularsi in grande quantità. E c’è dell’altro: proprio attorno alla discarica ci sono tanti bambini e ragazzini che si mettono a giocare lì quasi ogni giorno, in un ambiente malsano visto che nel cortile si vedono scorrazzare decine di roditori". E di notte le criticità non finiscono qua. "Purtroppo ogni sera, dalle 22 fino alle 6, non viene più erogata l’acqua potabile negli appartamenti di tutto il condominio, quindi a quell’ora nessuno può farsi nemmeno una semplice doccia – rincara la dose –. Allo stesso tempo nei corridoi non è mai attiva la luce delle scale. Insomma, non si può continuare a vivere così e chi di dovere ha la responsabilità di muoversi subito per risolvere la situazione".

Giorgio Giannaccini