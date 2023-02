Box, fotovoltaico e murales per i diportisti

La settimana scorsa è emerso che sul piatto ci sono 594.000 euro di finanziamenti regionali da spendere entro l’anno per migliorare o integrare le infrastrutture al servizio dell’area portuale. Dopo essersi concentrato in passato sugli spazi a uso dei pescatori, stavolta l’assessore Francesco Caldaroni intende utilizzare quei fondi per soddisfare le istanze più stringenti dei tanti diportisti. Di qui l’incontro di ieri mattina nella sede della Lega Navale con i principali esponenti dei 7 pontili fusi nell’associazione "Il Madiere" (tra essi, unica donna, anche Cristiana Mazzaferro, presidentessa del Club Vela) e con Gianni Santori, che del Madiere è il leader e il portavoce. Caldaroni ha pensato in prima battuta all’installazione di una grossa gru utile a sollevare le imbarcazioni turistiche nelle operazioni di varo o di alaggio. Gru che, per motivi di carattere normativo, non potrebbe comunque essere mobile. Santori gli ha fatto presente che un investimento di questo tipo avrebbe senso solo se la gru venisse integrata con la creazione di un’area-self non immaginabile in tempi brevi. In alternativa ha elencato servizi che, a uso esclusivo dei pontili, appariranno magari più ordinari, ma di certo saranno più facilmente realizzabili: box ove stivare materiali e oggetti da magazzino, servizi igienici da allacciare alle fognature (al momento esistono solo fosse settiche), contatori delle utenze più vicine ai pontili, il ricorso al fotovoltaico per sintonizzarsi con le nuove normative sulle comunità energetiche. E poi, perché no, anche una sciccheria decorativa: un murales che impreziosisca il perimetro esterno dell’isola ecologica. Caldaroni s’è riservato di approfondire questi input per verificarne la fattibilità. Seguiranno ulteriori contatti fra le parti.

Mario Pacetti