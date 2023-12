Bper Banca sostiene il territorio. Al Supersismabonus 200 milioni

"Bper Banca è molto presente nei territori dell’Appennino centrale. Una vicinanza che ora si è consolidata grazie alla sigla di un protocollo d’intesa con cui l’istituto bancario riserva un plafond di 200 milioni di euro per supportare gli interventi nei cantieri del sisma". Così il commissario per la ricostruzione Guido Castelli ha commentato la firma di ieri, con Stefano Vittorio Kuhn Chief Retail & Commercial Banking Officer di Bper. Il plafond di 200 milioni è finalizzato a supportare interventi di ristrutturazione edilizia legati all’utilizzo del Supersismabonus (Superbonus 110% e Sismabonus). L’accordo recepisce la recente deroga, prevista dal governo e varata dal parlamento per la ricostruzione degli edifici privati nelle quattro regioni terremotate, che consente fino a tutto il 2025 la possibilità di beneficiare del Supersismabonus 110% in abbinamento sia alla cessione del credito d’imposta che allo sconto in fattura. "Un sostegno alle imprese e alle famiglie dei territori in cui operiamo – ha aggiunto Kuhn –. Bper Banca sta dimostrando ancora una volta concretezza e vicinanza a chi ha subìto gravi danni derivanti da calamità naturali e siamo sicuri che questa operazione contribuirà in maniera significativa alla riqualificazione edilizia".