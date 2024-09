Bracalente lascia a De Tata la dirigenza dell’istituto comprensivo Gigli

Cambio al vertice dell’istituto comprensivo B. Gigli: il dirigente Ermanno Bracalente ha passato le consegne alla nuova responsabile, Paola De Tata. Alla cerimonia hanno partecipato oltre 150 insegnanti dell’Istituto, provenienti da tutti gli ordini scolastici, dall’infanzia alla primaria, fino alla secondaria di primo grado. L’incontro ha visto le insegnanti esprimere il loro ringraziamento al dirigente uscente con parole sentite e gesti di affetto, donando piccoli omaggi in segno di gratitudine per l’attenzione e la cura che ha sempre dimostrato nei confronti del personale e degli alunni. Contestualmente, sono stati offerti doni alla nuova dirigente De Tata come auspicio di un inizio d’anno scolastico ricco di soddisfazioni e successi. In questa scuola, la cura per le relazioni interpersonali non è solo un valore aggiunto, ma un elemento imprescindibile che caratterizza ogni momento della vita scolastica. Questo avvicendamento rappresenta non solo un passaggio di testimone, ma anche una conferma della volontà dell’Istituto di mantenere vivi i valori di collaborazione e rispetto reciproco, fondamentali per un ambiente educativo sereno e produttivo.