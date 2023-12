Braccano una piccola Betlemme: 200 figuranti per il presepe

Sono stati circa 2.500 i visitatori che nel pomeriggio del giorno di Santo Stefano hanno visitato il presepio vivente organizzato dalla Pro Matelica nella frazione di Braccano. Come previsto sono stati i bus navetta a garantire il regolare raggiungimento del caratteristico paesino, dove circa 200 figuranti, suddivisi per viuzze e piazzette, hanno messo in scena la ricostruzione del momento della nascita di Gesù. Ad interpretare la sacra famiglia una giovane coppia di genitori matelicesi, mentre ad accompagnare i re magi ancora una volta ci sono stati animali esotici, tra cui un cammello vero. Tra il pubblico tante persone di fuori, ma anche i rappresentanti dell’amministrazione comunale, a cominciare dal sindaco Massimo Baldini, che si è complimentato con il presidente della Pro loco Claudio Marani ed il suo staff, oltre che i parroci, che hanno tenuto aperta la canonica.

m. p.