Braccano vola a quota 80 murales: l’ultimo è del prof Duranti

Il piccolo borgo turistico di Braccano da martedì ha raggiunto la quota di 80 murales. L’evento è stato salutato con grande soddisfazione dagli abitanti del paese che ormai da molti anni beneficiano del turismo derivante proprio da questi dipinti che dal 2001 decorano le case per una geniale intuizione dell’allora residente Anna Maria tempestini. A realizzare il dipinto è stato l’artista e docente Daniele Duranti, raffigurando una bambina che dipinge un gruccione, uccello migratore che ogni anno si ferma nella zona tra le località di Braccano e Vespa. "La bambina – ha spiegato il presidente del comitato Feste di Braccano, Simone Menichelli – rappresenta il futuro e un doveroso ringraziamento va al prof Duranti per l’opera realizzata e ai proprietari dell’abitazione per la parete resa disponibile, Vania Abbate e Cristian Testa, oltre che alla ditta Edil Color di Cucco Beniamino per il montaggio del ponteggio".

m. p.