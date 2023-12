Braccialetto elettronico al polso di due stalker

Un recanatese 39enne e un 57enne campano, residente a Porto Potenza, hanno passato il Natale con il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinarsi alle ex compagne, dopo le denunce presentate dalle donne. Il 57enne è accusato di aver tempestato di messaggi una 42enne, dalla fine della loro relazione, e di averla pedinata nonostante il divieto di avvicinamento. La donna lo aveva denunciato il 30 luglio per stalking, e da quella denuncia è in corso un processo. Al campano era stato messo il braccialetto elettronico, con il divieto di avvicinarsi alla ex. E invece lui avrebbe continuato a molestarla.

A ottobre, un giorno si sarebbe appostato in un negozio e l’avrebbe urtata. Il giorno dopo sarebbe tornato nello stesso negozio, e si sarebbe attivato il dispositivo di allarme. In seguito lui l’avrebbe contattata tramite Instagram. Il 15 novembre, dopo averla seguita, l’uomo avrebbe abbracciato la ex. A novembre, in un giorno l’avrebbe contattata con 14 messaggi ed email. Un paio di volte l’avrebbe pedinata, in una occasione inviandole 72 messaggi. A dicembre in un giorno le avrebbe scritto 82 volte. E poi l’avrebbe bloccata mentre era in auto, finché la donna non aveva chiamato aiuto. Dopo la seconda denuncia della 42enne, il 21 dicembre il tribunale ha imposto all’uomo gli arresti domiciliari, oltre al braccialetto elettronico. Ieri in tribunale, difeso dall’avvocato Simone Santoro, lui ha respinto le accuse di fronte al giudice per le indagini preliminari Claudio Bonifazi. Nega tutto anche il 39enne recanatese, a cui è stato vietato di avvicinarsi alla ex. Dopo averlo lasciato al termine di una lunga relazione, un anno fa la donna avrebbe iniziato a ricevere da lui messaggi intimidatori e minacciosi. Dopo la denuncia, la questura aveva emesso l’ammonimento per l’uomo, ad aprile. Ma lui avrebbe continuato a perseguitarla. A maggio avrebbe offeso la ex su Facebook, in una occasione l’avrebbe raggiunta e le avrebbe tirato degli oggetti, nonostante ci fossero anche le figlie piccole di lei.

Più volte avrebbe minacciato di ucciderla, se lei lo avesse lasciato. Spaventata per il fatto che lui aveva fatto uso di cocaina e in passato l’avrebbe anche picchiata, lei avrebbe iniziato a vivere nel terrore per se stessa e per le figlie. Su richiesta della procura, per il 39enne il 24 è stato disposto il divieto di avvicinarsi a lei con il braccialetto elettronico. E ieri anche per lui si è tenuto l’interrogatorio di garanzia. L’uomo ha negato di aver picchiato la ex e ha assicurato che l’unico motivo per cui avrebbe continuato a contattarla era la definizione di questioni economiche. Visto che nel frattempo è andato a lavorare nel nord Italia, l’avvocato difensore Ivan Gori ha chiesto per lui una misura meno afflittiva, e sulla richiesta il gip Bonifazi si pronuncerà nei prossimi giorni.