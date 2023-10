Braccialetto elettronico fuori uso. Torna a casa dei genitori: nei guai

Non lo ha fermato neanche il braccialetto elettronico: il 30enne civitanovese è riuscito a metterlo fuori uso ed è tornato a bussare a casa dei genitori, ai quali non dovrebbe mai avvicinarsi. Per questo è stato di nuovo arrestato, come un mese, e di nuovo rimesso in libertà. Da un paio di anni, a causa di problemi di tossicodipendenza, l’uomo avrebbe iniziato a tormentare i genitori: l’uso dell’auto, che poi avrebbe distrutto, o i soldi per la droga. A giugno dell’anno scorso avrebbe picchiato la madre e minacciato il padre, sempre per denaro. I comportamenti violenti si sarebbero ripetuti, portando i genitori a denunciarlo, per avere protezione. Così per il 30enne era arrivato il divieto di avvicinamento: non può arrivare a 500 metri da casa sua, e a 500 metri da dove si trovino il padre e la madre. Un mese fa però l’uomo è tornato da loro, è stato arrestato e rimesso in libertà, dato che la legge non ha previsto misure dopo il fermo. Però il tribunale gli ha imposto l’uso del braccialetto elettronico, che avrebbe dovuto segnalare se il 30enne si riavvicinava ai familiari. Mercoledì invece l’uomo si è ripresentato alla porta dei genitori, senza che né loro né le forze dell’ordine avessero avuto segnalazioni di quello spostamento: a quanto pare, ha trovato il modo per mettere fuori uso il braccialetto elettronico. La polizia, chiamata dalla coppia, lo ha riarrestato, e di nuovo il sostituto procuratore Claudio Rastrelli ne ha disposto la liberazione. Nei prossimi giorni ci sarà l’udienza di convalida. Ma il problema principale sembra quello di garantire la sicurezza ai familiari.