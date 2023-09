Braccianti sfruttati nei campi. Paghe basse e turni massacranti. Un arresto, azienda sequestrata

Costretti a lavorare nei campi dall’alba al tramonto, per meno di 5 euro l’ora. Ma ora l’uomo che li avrebbe sfruttati è in carcere. Si è chiusa così un’indagine sul caporalato durata un anno, condotta dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro e dagli agenti della Squadra mobile. A Montacuto giovedì è finito Imran Khan, italiano di origini pakistane, titolare della Agriservice di Montecosaro. Gli accertamenti erano partiti a maggio 2022, dopo alcune segnalazioni ai carabinieri e alla polizia.

La sinergica e meticolosa attività di indagine ha fatto emergere il ruolo dell’indagato il quale per l’accusa avrebbe reclutato, anche nei centri di accoglienza, extracomunitari con il permesso di soggiorno e richiedenti asilo per utilizzarli nelle campagne delle province di Macerata, Fermo e Ancona. Questi lavoratori erano impiegati nelle aziende agricole anche senza contratto, in cambio di retribuzioni ben al di sotto dei minimi contrattuali, in violazione delle norme sulla sicurezza, senza protezioni, con qualsiasi condizione meteo e senza sorveglianza sanitaria. Sui campi i turni erano massacranti, dalle prime luci dell’alba al tardo pomeriggio. I lavoratori erano sorvegliati, per verificare le quantità di prodotti raccolti. Khan aveva poi affittato un casolare a Montecosaro, dove ospitava alcuni operai, in alcuni periodi fino a una ventina; a questi però tratteneva i costi di vitto e alloggio, al momento di pagarli. Potendo contare su una continua richiesta di manodopera da parte di alcune aziende committenti ormai fidelizzate, il caporale avrebbe reclutato in prestabiliti punti di raccolta decine di stranieri, per lo più pakistani, ma anche nigeriani, indiani e bangladesi, in genere mai meno di trenta persone, in alcuni periodi persino 60, stipate sui furgoni e portate nei campi. Khan avrebbe approfittato della condizione di questi immigrati, soli, senza formazione e poco pratici di italiano, e avrebbe usato anche le minacce per convincere chi provava a sottrarsi a quello sfruttamento. Con grande cautela e il supporto di enti di tutela e associazioni per la mediazione linguistica e culturale, carabinieri e polizia hanno avvicinato gli operai, molto intimoriti: per loro, denunciare il caporale significava perdere il lavoro e, spesso, anche il tetto sotto cui dormire. Alla luce di quanto emerso, lo scorso marzo il tribunale ha sospeso l’attività della Agriservice. Poi sono scattati il sequestro dell’azienda, dei conti correnti e dei sei mezzi utilizzati per il trasporto dei lavoratori, per un valore totale di circa 40mila euro. E all’alba di ieri, a Khan è stata notificata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere: ora è a Montacuto.