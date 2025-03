Braccio di ferro da tre milioni di euro. Duello con la Nuova Via Trento, il Comune ricorre in Cassazione

Nuovo round nel braccio di ferro milionario tra il Comune di Macerata e la Nuova Via Trento spa. Dopo che la Corte d’appello di Ancona ha rigettato il ricorso dell’amministrazione e la sospensiva accordata nel 2022, la giunta Parcaroli si prepara a portare il caso in Cassazione, per evitare il pagamento di circa tre milioni di euro alla società. La vicenda si trascina da anni, ed è legata alla maxi riqualificazione di via Trento, che ha portato alla realizzazione di appartamenti, locali commerciali e garage a due passi dal centro storico. Ai tempi dell’amministrazione Carancini, la Nuova Via Trento aveva contestato la mancata realizzazione di alcune opere a carico del Comune (tra le quali la strada di collegamento tra via Trento e il vicino parcheggio Garibaldi). Ne era nato un contenzioso, che si era concluso con un lodo arbitrale che nel 2019 aveva condannato il Comune a pagare poco meno di tre milioni di euro (la Ntv ne chiedeva il triplo). L’amministrazione aveva così fatto ricorso. Se nel dicembre del 2022 la Corte di appello di Ancona aveva accolto la richiesta di sospensiva, bloccando l’efficacia del lodo e mettendone anche in dubbio la fondatezza, a sorpresa nel dicembre scorso i giudici hanno invece respinto il ricorso del Comune e, di conseguenza, la sospensiva. Una tegola da tre milioni di euro per il Comune, che ora però ha deciso di ricorrere in Cassazione e di chiedere una nuova sospensiva. La giunta dovrà individuare però un nuovo legale, visto che l’avvocato Giuseppe Carassai (che ha seguito finora la vicenda) si è detto non disponibile a lavorare al nuovo ricorso. La Nvt è seguita dagli avvocati Ubaldo Perfetti e Tina Fusari.