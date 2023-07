Braccio di ferro sull’acqua Il centrosinistra dà battaglia

di Asterio Tubaldi

Sindaci divisi sul gestore unico del servizio idrico. Lo scontro era emerso con toni incandescenti già nell’ultima assemblea dell’Aato 3 dove si sono formati due schieramenti: da una parte i sindaci di centrodestra, che mirano alla creazione di una società di primo livello dove i soci sono i Comuni dell’ambito, dall’altra i primi cittadini di centrosinistra che chiedono una società di secondo livello consortile risultante dalla fusione delle attuali società partecipate esistenti. Questi ultimi si sono ritrovati ieri a Recanati, nella sala consiliare del Comune, per annunciare battaglia e chiedere con forza un’assemblea dell’Aato3 dove i loro consulenti tecnici, fra cui il professor Alessandro Morini, docente dell’Università di Bergamo, possano intervenire per illustrare le ragioni della scelta di una società per la gestione idrica di secondo livello. Presenti, oltre al sindaco di casa Antonio Bravi, anche quello di Osimo Simone Pugnaloni e quello di Treia Franco Capponi e, in videoconferenza altri primi cittadini (Montefano, Filottrano, Loreto, Porto Recanati, Montecassiano, Tolentino, Numana e Montelupone).

È stato proprio Morini ad illustrare il perché non sarebbe auspicabile la soluzione di una società di primo livello partecipata esclusivamente dai Comuni: candidandosi questi a divenire nuovo gestore in house del servizio idrico integrato – ricevendo, così, un nuovo affidamento – si dovrebbe indennizzare e pagare integralmente il valore degli investimenti non ammortizzati compiuti dai gestori precedenti e la cifra non è indifferente, mettendo in seria difficoltà i bilanci dei piccoli Comuni. Più diretto è stato il sindaco di Osimo che, facendo proprio riferimento all’intervento tecnico di Morini, ha detto che a conti fatti bisognerebbe coprire una spesa di quasi 300 milioni di euro, compresa l’ipotesi di una perdita nei primi due anni della gestione della società di primo livello, quantificabile in circa 1015 milioni come fase di transizione. "Se andiamo a vedere le percentuali dei Comuni all’interno dell’Aato3, queste riflettono quanto ognuno di noi dovrebbe mettere a bilancio per coprire questa spesa. La mia amministrazione potrebbe forse permetterselo, ma io penso ai piccoli Comuni che vorrebbero essere rappresentati in questa gestione unitaria". Da più sindaci è stato anche chiesto quale differenza può esserci se nella società di secondo livello ci sono i sindaci oppure le società dove i sindaci nominano comunque gli amministratori di queste partecipate. La paura è che nella società di primo livello vadano a governare solo le realtà più grosse, mentre in quella di secondo livello ci sarebbe spazio per tutti. "Perché il presidente Gentilucci – ha affermato Capponi – che avalla il primo livello non dice che la tariffa dell’acqua aumenterebbe del 40%?". La richiesta è di un confronto chiaro dove siano forniti tutti gli elementi utili per la scelta più consapevole per il territorio evitando, così, dannose divisioni.