Braccio di ferro sull’acqua Mozione di otto sindaci

Una fusione delle società attuali a cui affidare il servizio idrico, invece di creare una nuova società. È quello che chiedono otto sindaci al presidente dell’Aato 3, per evitare aumenti tariffari e indennizzi milionari. Per il riordino del sistema idrico, il presidente Alessandro Gentilucci punta su una società di primo livello, cioè una nuova realtà, partecipata solo dai Comuni. I sindaci Simone Pugnaloni di Osimo, Leonardo Catena di Montecassiano, Rolando Pecora di Montelupone, Fabiola Principi di Loreto, Antonio Bravi di Recanati, Angela Barbieri di Montefano, Franco Capponi di Treia e Andrea Michelini di Porto Recanati chiedono di optare per una società di secondo livello, cui partecipano le società che gestiscono oggi il servizio in convenzione con l’Aato: Sii Marche, Unidra e Centro Marche Acque, legate a loro volta ai gestori operativi, cioè le società locali.

In una mozione presentata in assemblea spiegano pro e contro dei due modelli. "Con una società di primo livello si procede a un nuovo affidamento – scrivono –. Per farlo, tutti i Comuni dell’Aato 3 devono deliberare la quota di partecipazione alla NewCo, approvare lo statuto, accantonare le somme per la costituzione, e motivare la costituzione di questa nuova società. La NewCo dovrà avere capacità finanziaria per indennizzare tutti i gestori, subentrare in tutti i mutui, anche quelli di Acquedotto del Nera, subentrare nelle garanzie e obbligazioni dei finanziamenti o estinguerli, e dovrà rilasciare fideiussioni all’Aato 3 a garanzia di questi pagamenti". La stima totale dell’operazione è di 200 milioni, per i Comuni. A questo aggiungono 10 milioni di perdite di esercizio nei bilanci annuali dei Comuni per tre anni, per le società chiuse. Secondo gli otto sindaci, si deve giustificare alla Corte dei conti il mantenimento delle partecipazioni nelle società che fanno lo stesso servizio della nuova. Inoltre, si parla di un aumento tariffario del 40-50%, per dare capitale alla NewCo.

"L’affidamento a una società di secondo livello invece – proseguono – è un rinnovo dell’affidamento attuale e si procede così: Sii Marche e Unidra deliberano l’incorporazione, poi si passa all’aumento di capitale per l’ingresso di Cma, Acquambiente e Nera. La società è composta dai Comuni (soci di Sii Marche e Unidra), gestori (Cma e Nera) ) e gestori operativi (Acquambiente, Atac, Apm, Assem, Assm, Valli Varanesi). I Comuni cedono le partecipazioni a gestori e gestori operativi. La società incorporata può essere dichiarata gestore unico, chiedere la proroga dell’affidamento e poi il rinnovo per 30 anni. Non ci sono indennizzi, perché tutti sarebbero incorporati; i Comuni hanno la rappresentanza con il sistema di governance dualistico, da un lato un consiglio di indirizzo – con rappresentanti dei Comuni – e dall’altro un consiglio di gestione". Gli otto sindaci chiedono di discutere la mozione nella prossima assemblea, e di procedere con la società di secondo livello.