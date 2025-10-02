"Braccio schiacciato nella porta". Una oss sotto processo per lesioni

Avrebbe chiuso una porta per schiacciare il braccio di una collega: sotto accusa una oss. L’episodio sarebbe avvenuto al Santo Stefano di Potenza Picena il 21 luglio 2022 e la vittima, una 55enne, aveva riportato quattro giorni di prognosi. Sotto processo è una 38enne di Loreto. Le due operatrici sanitarie, finito il pranzo dei pazienti nel refettorio, erano nella stessa stanza e con loro c’era anche una terza oss. La 55enne, notando che le stoviglie erano opache e non asciutte e ipotizzando non fosse stato usato il brillantante, si era rivolta alla collega presente per segnalare l’accaduto. A quel punto la 38enne, secondo l’accusa sostenuta ieri in tribunale a Macerata dal pm Francesca D’Arienzo, avrebbe aggredito verbalmente la 55enne: "Ti intrometti sempre, fattela finita" le avrebbe urlato. Senza reagire alla provocazione, la 55enne sarebbe uscita dalla stanza, ma a quel punto la 38enne le avrebbe chiuso violentemente il braccio contro lo stipite della porta della sala refettorio. La donna aveva urlato di dolore e, il giorno dopo, al pronto soccorso di Loreto aveva avuto quattro giorni di prognosi.

Ieri nell’udienza davanti al giudice Domenico Potetti, la 55enne si è costituita parte civile con l’avvocato Giuseppe Ferrari. La 38enne, accusata di violenza privata e lesioni, è difesa dall’avvocato Sonia Savi. L’udienza è stata rinviata per consentire una trattativa tra le parti.

Chiara Marinelli