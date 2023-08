Brace nel cassonetto dell'umido a Civitanova: due auto a rischio di incendio

Qualcuno ha gettato nel cassonetto dell’umido un sacchetto pieno di brace ancora viva e poco è mancato che, in seguito all’imprudente smaltimento, finissero arrosto due autovetture: quelle lasciate in sosta appiccicate, o quasi, ai lati opposti del contenitore dei rifiuti. E’ successo poco prima della mezzanotte di domenica in viale dei Pini, nel tratto più vicino alla Statale Adriatica. Fortuna ha voluto che qualcuno si accorgesse per tempo, grazie alle volute di fumo che uscivano dal cassonetto, di quel che stava maturando. Prima che le fiamme prendessero il sopravvento, c’è chi ha provvidenzialmente spostato il bidone in mezzo alla strada salvando così le vetture dalle grinfie dei demolitori, cui sembravano precocemente destinate.

O dalle mani del carrozziere, nella migliore delle ipotesi. Per non parlare del rischio che il fuoco si propagasse poi ad altri veicoli. Ai pompieri nel frattempo accorsi non è restato altro da fare che spegnere le fiamme ormai innocue. Alla fine l’unica "vittima", oltre al buon senso ignoto a chi ha provocato quel bailamme da banlieu francese disfacendosi in modo siffatto della brace, è stato il povero cassonetto, che s’è squagliato come neve al sole.

m. p.