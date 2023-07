"Bracieri in festa" Si mangia e balla

Appuntamento a Montecosaro per i cultori della carne alla brace. Da ieri sera infatti ha preso il via "Bracieri in festa", ottava edizione di una iniziativa che si svolge nel grande piazzale di fronte l’attività della nota macelleria Mei. Fino a domenica si potranno assaggiare specialità alla brace come tagliata, fiorentina, agnello e arrosticini, ma non mancheranno più semplici panini. Una festa per tutti, perché l’aspetto gastronomico verrà sempre accompagnato da musica, ogni sera una band si esibirà dal vivo a partire dalle 22.30. Hanno esordito ieri i Just for fun(k), il nome anticipa un repertorio fatto di successi hip hop e funk, stasera si esibirà il gruppo maceratese di rock and roll Mecò & il clan. Domani si cambierà atmosfera perché andrà in scena lo show di RadioLinea&Skyline e si ballerà. Domenica sera infine epilogo con i Carro bestiame, quintetto folignate di musica d’autore.

Andrea Scoppa