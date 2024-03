Braconi e Strovegli a Templemore: "Vent’anni di amicizia tra ’gemelli’"

In questi giorni il presidente del Consiglio comunale di Potenza Picena, Mirco Braconi, e il capogruppo di maggioranza, Luca Strovegli, si sono recati in visita nella città gemellata di Templemore, in Irlanda. E domenica scorsa, i due amministratori locali (foto) hanno preso parte alle celebrazioni previste per Saint Patrick (e cioè il patrono dell’Irlanda), in concomitanza con la ricorrenza dei 20 anni dalla sottoscrizione ufficiale del gemellaggio tra il Comune di Potenza Picena e appunto la città di Templemore. "Un ringraziamento doveroso, in occasione di questo anniversario, a nome del sindaco Noemi Tartabini e dell’Amministrazione comunale, va al concittadino, giornalista Michele Emili, per la tenacia e l’impegno con cui ha contribuito a consolidare l’amicizia tra Potenza Picena e Templemore – si legge sulla pagina Facebook del Comune -, offrendo lui stesso anche la disponibilità e collaborazione".