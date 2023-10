Bramante-Pannaggi, l’ira dei genitori: "Si pensa soltanto a risparmiare"

"Ciò che più mi rattrista è che si parla di razionalizzazione esclusivamente in relazione a numeri funzionali al risparmio. Al centro di ogni proposta di riorganizzazione della rete scolastica, invece, ci dovrebbero essere i nostri ragazzi e le nostre ragazze". Massimo Formentini, presidente del Consiglio d’Istituto del "Bramante – Pannaggi" di Macerata, scuola in questi giorni al centro di roventi polemiche, dopo l’ipotesi di accorparla all’Ipsia di Corridonia, al di là di come si chiuderà la partita del dimensionamento scolastico, si dice amareggiato. "Amareggiato perché di questa ipotesi né l’Ipsia né altri hanno parlato con noi, siamo venuti a saperlo solo dopo che questa era stata presentata. Un modo di fare che – sinceramente – ci ha lasciati male. È sempre utile discutere e confrontarsi, anche perché noi siamo parte in causa".

Ma Formentini è anche molto preoccupato. "Certo che nella revisione della rete scolastica si deve tener conto dei costi – afferma –, ma non si può sacrificare la qualità della scuola e il futuro dei nostri giovani sull’altare del risparmio, con conseguenze pesanti per l’intera provincia". Formentini sottolinea l’effetto perverso già generato da questa logica, che è quello di una "guerra tra poveri" dei diversi istituti scolastici. E, poi, non si può prescindere dal contesto in cui si vanno a fare questi interventi. "Si parla spesso di abbandono scolastico, di giovani che non studiano né lavorano – prosegue Formentini –. Stando così le cose credo sia necessario porre una attenzione sempre maggiore ai nostri ragazzi. Se si restringe l’offerta formativa ci si muove in direzione opposta, se le classi sono sempre più grandi, le cosiddette classi pollaio, è difficile per gli insegnanti seguire in maniera efficace tutti gli allievi. Insomma, razionalizzare a mio avviso deve tradursi in un servizio di migliore qualità, non il contrario". Formentini ha una figlia che frequenta il Pannaggi, e un’altra che ha frequentato il Bramante, conseguendo il diploma di geometra (ora è prossima alla laurea in Ingegneria). Un percorso che aiuta a capire meglio la situazione. "Dopo il terremoto del 1996-1997 in tanti si iscrivevano ai Geometri, visto che di questa figura c’era un gran bisogno. Poi il trend è stato sempre negativo e oggi trovare un geometra è difficilissimo. Per fortuna, però, l’accorpamento che ha dato vita al Bramante – Pannaggi, pensato secondo una logica utile ai diversi corsi di studio, sta producendo i suoi frutti. I numeri delle iscrizioni, infatti, sono in risalita". L’accorpamento con l’IIS Garibaldi (l’istituto agrario) nel nuovo polo scolastico previsto in contrada Lornano, dunque, potrebbe dare una ulteriore spinta positiva. In ogni caso, il piano di dimensionamento deve essere pensato in funzione della formazione dei giovani e sviluppato in modo trasparente.