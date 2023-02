Branco di lupi in cerca di cibo lungo la selva di Villa Koch

Ora si muovono in branco, i lupi, nell’immediate vicinanze dei nuclei abitati, non più sporadiche segnalazioni di esemplari solitari e ciò, naturalmente, rende più preoccupante la loro presenza nel territorio. Ieri mattina quattro lupi sono stati avvistati lungo la selva di Villa Koch, vicino al ristorante Anton, a Fontenoce di Recanati, sicuramente in cerca di cibo. Non è la prima volta, negli ultimi tempi, che questi animali si fanno vedere a ridosso della città. Come si ricorderà nell’ottobre scorso un femmina di circa 7 mesi è stata investita da un’auto nei pressi della bretella che collega la SS 77 alla provinciale per Montefano. Ad essere maggiormente preoccupati sono gli agricoltori che temono per i loro animali presenti nella loro azienda agricola.