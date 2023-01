Branco investito nel Parco: morti due lupi

Due lupi sono trovati senza vita sulla strada tra Fiastra e Bolognola, nell’area del Parco nazionale dei Sibillini. E un terzo, ferito, è stato soccorso e ora è in prognosi riservata. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri del reparto Parco, stazione di Fiastra, i tre sarebbero stati investiti. Due purtroppo sono deceduti, mentre l’altro, una lupa radiocollarata oggetto di studio grazie al progetto Wolfnet 2.0, dopo un primo ricovero all’ospedale veterinario di Matelica, è stata trasferita, tramite il Cras Marche, nel Centro tutela e ricerca fauna esotica e selvatica di Monte Adone (Bologna), specializzato nelle cure necessarie per un recupero che potrebbe prospettarsi lungo. Ad intervenire sul posto per i rilievi, l’altra notte, dopo la segnalazione di un conducente che stava passando lungo la strada, i carabinieri forestali del Parco con i tecnici, il biologo Alessandro Rossetti, e il medico veterinario Federico Morandi, che ha provveduto alle prime cure dell’animale ferito, oltre a due volontari del Cras Fermo. I lupi appartenevano allo stesso branco. Tra essi, probabilmente, la coppia dominante ’alfa’. Le indagini sono in corso. In questo caso il reato sarebbe uccisione di specie particolarmente protetta. Per ora le forze dell’ordine, coordinate dal tenente colonnello Silvano Sampaolesi, comandante del reparto carabinieri del Parco, attendono di conoscere l’ufficialità della causa di morte; sono infatti in attesa degli esami necroscopici e veterinari, per poi procedere negli accertamenti. "È una notizia triste – commenta il presidente del Parco, Andrea Spaterna -. La morte di animali selvatici, e in particolare di animali simbolo per il Parco come i lupi, ci colpisce. Tuttavia, questo episodio, l’ennesimo di una lunga serie che riguarda ovviamente non solo i lupi ma tanti altri animali, deve indurci ad un comportamento nella guida particolarmente attento, soprattutto quando ci si muove in area Parco. Dovremmo limitare la velocità e prestare attenzione, perché gli attraversamenti imprevisti sono sempre possibili: non possiamo chiedere agli animali di rispettare il codice della strada, dobbiamo essere noi, in primis per salvaguardare la nostra incolumità e per tutelare la fauna dell’area protetta, a tenere una condotta responsabile. Le dinamiche e il comportamento di un branco sono molto delicate e dipendono, soprattutto, dagli individui cosiddetti ’alfa’. Questo fatto ci conferma quanto sia importante la gestione faunistica in area Parco, per cui continueremo a monitorare con grande attenzione gli spostamenti e le abitudini di questa specie protetta". La popolazione dei lupi nel territorio del Parco si aggira intorno alle 6570 unità, secondo i monitoraggi più recenti, svolgendo anche funzione di regolatore della presenza dei cinghiali e di altre specie preda.

Lucia Gentili