Brani interpretati dai piccoli attori

Nuovo appuntamento con i piccoli attori del gruppo di teatro del centro di aggregazione giovanile "Pippo per gli amici", i quali oggi pomeriggio andranno in scena, nella sede di via Cavour, con lo spettacolo "Cuore", sotto la direzione della loro insegnante Fabiana Vivani. L’evento prevede la lettura interpretativa da parte di alcuni brani con al centro temi come povertà, gentilezza, umiltà e della diversità. La giornata si aprirà alle 16.30 con una parte introduttiva, dopodiché canti del gruppo junior e per finire (dalle 16.50 alle 17.30), sul palco salirà il gruppo senior con l’interpretazione delle letture.